لقاح مضاد لفيروس «الجهاز التنفسي المخلوي»

المصدر: (دبي - البيان)

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول لقاح لفيروس «الجهاز التنفسي المخلوي» للاستخدام في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وكالة الصحة العامة أخيراً. وتمت الموافقة على الدواء، المسمى «أريكسفي» للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر، للوقاية من هذا المرض.

وقال مدير مركز البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيتر ماركس: «تعد الموافقة على أول لقاح لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي إنجازاً مهماً للصحة العامة، للوقاية من مرض يمكن أن يهدد الحياة، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية.

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