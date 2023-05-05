النوم العميق يحمي ذاكرة مرضى الزهايمر

المصدر: (دبي - البيان)

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خلصت دراسة جديدة إلى أن النوم العميق قد يساعد على منع فقدان الذاكرة لدى كبار السن الذين يواجهون عبئاً متزايداً من مرض الزهايمر.

ويُعرف النوم العميق باسم «نوم الموجة البطيئة بدون حركة العين السريعة»، وبينت نتائج الدراسة التي أعدها فريق علمي من جامعة كاليفورنيا، أن النوم يعمل «كعامل احتياطي معرفي قد يزيد المرونة ضد بروتين في الدماغ يسمى بيتا أميلويد المرتبط بفقدان الذاكرة الناجم عن الخرف».

ووفق موقع «بي إم سي مديسين»، ارتبط النوم المتقطع بالتراكم الأسرع لبروتين بيتا أميلويد في الدماغ.

وكشف البحث الجديد، حسب ما نشر موقع 24 الإلكتروني، أن الكميات الفائقة من نوم الموجة البطيئة العميقة يمكن أن تعمل كعامل وقائي ضد تدهور الذاكرة لدى من لديهم حالة متقدمة من الزهايمر.

وأجرى الباحثون تجربة في مختبر النوم بالجامعة شارك فيها 62 شخصاً، تم تصوير أدمغتهم بمخطط كهربي أثناء دورات النوم المختلفة.

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