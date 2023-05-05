تقنية تحوّل نشاط الدماغ إلى كلمات

المصدر: (دبي - البيان)

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طور باحثون وحدة فك ترميز للكلام غير جراحية، يمكنها ترجمة نشاط الدماغ إلى كلمات في الوقت الفعلي.

وقد تكون هذه القدرة على قراءة العقول خطوة متقدمة، يمكن أن تساعد أولئك الذين لديهم وعي عقلي، لكنهم غير قادرين على التحدث جسدياً، مثل أولئك الذين يعانون من السكتات الدماغية أو المصابين بمرض «العصبون الحركي»، على التواصل بشكل واضح من جديد.

وحسب «روسيا اليوم»، أنشأ فريق من جامعة تكساس في أوستن واجهة بين الدماغ والحاسوب قادرة على إنشاء جمل كاملة، بناء على ما يفكر فيه الناس.

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