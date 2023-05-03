دبي تستضيف مؤتمرين للعناية الحرجة 12 مايو

المصدر: وام

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تستضيف دبي مؤتمر الإمارات التاسع عشر للعناية الحرجة والمؤتمر الثامن عشر للاتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري تحت رعاية جائزة حمدان للعلوم الطبية في فندق"انتركونتننتال فيستيفال سيتي".

ويسلط الحدث - الذي تشارك فيه 33 جمعية من 42 دولة حول العالم وأكثر من 2000 من الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة - الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في التنفس الاصطناعي واحدث الادوية بجانب آخر ما توصل اليه علم العناية الحرجة.

وقال الدكتور حسين ناصر آل رحمة رئيس المؤتمر إن الحدث يهدف إلى جمع نخبة الأطباء والمتخصصين والباحثين ذوي الخبرة في مجال طب العناية المركزة والحرجة في منطقة الشرق الأوسط والعالم لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات المتطورة ومواكبة الابتكارات والأبحاث المعمول بها عالميا.

وأشار إلى مشاركة 244 متحدثا خلال جلسات الحدث منهم 100 متحدث عالمي و64 متحدثا إقليميا إضافة إلى 80 متحدثا من داخل الدولة ..لافتا إلى أن عدد المحاضرات التي سيتم استعراضها خلال المؤتمرين يصل إلى 255 محاضرة ضمن 56 جلسة عمل و4 ورش عمل و 4 دورات تدريبية ..منوها بأنه سيتم على هامش المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية مع عدد من الجهات العالمية.

دعم

وأضاف أن المؤتمر يحظى بدعم ومشاركة المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة "WFCCN” ومؤتمر جمعية التمريض الإماراتية الخامس "ENA” ومؤتمر الشبكة العالمية لطب الطوارئ الخامس "GNEM” والاجتماع الإقليمي الرابع للعناية العصبية الحرجة لجمعية العناية العصبية الحرجة - فصل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "NCC/ENLS”.

من جانبه قال عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية إن الجائزة تسير على نهج مؤسسها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في دعم التعليم الطبي المستمر والمؤتمرات الطبية الجادة خاصة تلك التي تعود بالفائدة على أطباء الدولة بشكل خاص وأطباء المنطقة العربية بشكل عام.

وأكد أهمية هذا الحدث خاصة أن الأوراق العلمية التي سيناقشها تعد خلاصة الخبرات والأبحاث التي توصل لها أطباء العناية الحرجة والحوادث لمشاركتها مع الحضور وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية التي توصلوا لها منذ تفشي جائحة "كورونا".

أهداف وتطلعات

وشدد على أن الجائزة ستواصل العمل على تحقيق الأهداف والتطلعات التي وضعها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد منذ إطلاقها عام 1999 وستستمر في دعم المؤتمرات الطبية وعملية التعليم الطبي التي تعتبر أساسية لإكساب الأطباء والمتخصصين الخبرات العلمية والعملية وتطوير وتعزيز مستوياتهم وخبراتهم لخدمة المرضى.

ويشارك المعرض المصاحب للحدث 32 شركة عالمية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي لعرض أحدث الأجهزة والمنتجات في مجال طب العناية الحرجة.

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