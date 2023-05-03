"صحة" تطلق عيادة متخصصة في علاج مرض نادر يصيب عيون الأطفال

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عن اطلاق عيادة تقدم خدمات علاجية للأطفال الذين يعانون من التهاب "العنبية" وهو "شكل من أشكال التهاب العيون" حيث توفر العيادة الموجودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، رعاية عالمية المستوى بمنهاج التخصصات المتعددة لهؤلاء المرضى، وبهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وقالت "صحة" إن خبراء مدينة الشيخ خليفة الطبية المتخصصون في أمراض الروماتيزم وأمراض العيون معًا يتعاونون في تقديم منهاج شمولي متكامل لتشخيص وعلاج الأطفال الذين يعانون من هذا المرض، وسيساهم التنسيق بين التخصصين في وضع خطط العلاج وتعديلها على وجه السرعة عند اللزوم، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة للمريض وعائلته دون أي تأخير، وهذا بدوره يقلل عدد زيارات الطفل إلى المستشفى ويحسن مشاكل الرؤية وأمراض الروماتيزم.

ويعتبر التهاب "العنبية" هو أحد العلامات الخطرة والمحتملة لأمراض الروماتيزم لدى الأطفال، وهو شكل من أشكال التهابات العين التي تصيب الطبقة الوسطى من الأنسجة في جدار العين والتي تسمى العنبية، ويمكن الإصابة بها عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم التهاباً في العين، كما يمكن أن يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة كحالة مناعة ذاتية، وتعتبر الوقاية والتشخيص المبكر ضمانة لعلاج المريض بسرعة وتجنب الإصابة بالعمى في حال عدم علاج الحالة.

من جهته قال سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة صحة: "يسرنا إطلاق العيادة الجديدة في مدينة الشيخ خليفة الطبية والمخصصة لخدمة أمراض الروماتيزم لدى الأطفال. حيث تسهم في تحسين متوسط العمر الصحي وتعزيز نمط حياة أكثر صحة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتهدف شركة صحة تحت القيادة والرؤية الحكمية لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى رفع معايير الرعاية الصحية إلى أعلى المستويات العالمية لدفع الكفاءات عبر سلسلة القيم بأكملها.

وأضافت الشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي، استشاري أمرض العيون في مدينة الشيخ خليفة الطبية، "بأن خيار تقديم الرعاية المشتركة هو في غاية الأهمية، فتقليص الوقت بين التشخيص والعلاج يرتقي بشكل كبير بصحة الطفل ونتائجه، ومن جهتنا نهدف إلى تجنيب إصابة الطفل بضعف البصر أو العمى بأي ثمن، ومن خلال التعاون مع قسم أمراض الروماتيزم لدى الأطفال ومعاينة المريض معاً في الوقت نفسه، نستطيع الاتفاق على التشخيص وخطة الرعاية، وشرح الحالة للوالدين والأسرة قبل البدء بخطة العلاج التي توضع لكل طفل على حدة حسب حالته بهدف إنقاذ بصره."

وأشارت إلى أن العيادة تتواصل مع عدد من المنظمات العالمية، حيث سيكون لها دور كبير في جمع المعلومات الفريدة في المنطقة، في إطار الجهود المبذولة لتوفير علاج مخصص ولتعزيز البيانات المتاحة إقليمياً للنظر فيها ووضع الخطط المستقبلية، ومن جهة أخرى ستوفر الخدمة فرصاً أكبر للأبحاث العلمية.

ومن جانبه اضاف الدكتور كامران محمود، استشاري أمراض الروماتيزم لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، "بأن هذا النمط العلاجي يستخدم في عدد من الدول حول العالم، ويسعده توافره حالياً في الإمارات، وقد بدأت العيادة استقبال المرضى منذ إطلاقها، حيث تلبي كل الاحتياجات الصحية تحت سقف واحد مما يضمن معاينة عاجلة وتشخيصاً سريعاً تمكن المرضى من البدء بالعلاج بأسرع وقت ممكن.

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