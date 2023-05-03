غسل اليدين يقي من أمراض الجهاز التنفسي

المصدر: (سان فرانسيسكو - د.ب.أ)

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كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا عن أن غسل اليدين بالصابون يقلل احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض بنسبة تصل إلى %17. وتؤكد الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية لانسيت، أن هذه الحقيقة تمثل بالفعل «فرصة ضائعة» للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، بحسب الفريق البحثي من كلية الصحة وطب المناطق الحارة في العاصمة البريطانية لندن.

وكشفت الدراسة عن أن التشجيع على غسل اليدين يقلل احتمالات الإصابة بأمراض الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بنسبة 22 %، والجزء السفلي بنسبة 26 %.

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