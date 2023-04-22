قريباً.. لقاح "شامل" للإنفلونزا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في تطور علمي في مجال لقاحات الأنفلونزا أبلغ باحثون عن تقدم محرز على طريق لقاح "شامل" للإنفلونزا من شأنه أن يكافح جميع سلالات الفيروس ويمنح العالم "سلاحا" ضد أوبئة الإنفلونزا في المستقبل.

وفي تجربة سريرية مبكرة، وجد علماء أمريكيون أن لقاح الإنفلونزا التجريبي الخاص بهم كان قادرا على إقناع أجهزة المناعة لدى المتلقين لإنتاج أجسام مضادة "تفاعلية"، أي أنهم صنعوا أجساما مضادة للعديد من سلالات الإنفلونزا من النوع A، وهي إحدى المجموعتين الرئيسيتين للفيروس.

ووصف الخبراء النتائج بأنها واعدة، من حيث أن اللقاح فعل بالضبط ما تريده في هذه المرحلة المبكرة من الاختبار.

وأكدت الباحثة سارة أندروز من مركز أبحاث اللقاحات التابع للمعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، مع ذلك، أنه لم يثبت بعد أنه يحمي الناس بالفعل من الإنفلونزا.

وقدرت أن الأمر قد يستغرق من 5 إلى 10 سنوات أخرى من التطوير قبل أن يصبح اللقاح جاهزا للعالم الحقيقي إذا سارت الأمور على ما يرام.

وفي الوقت الحالي، تعمل لقاحات الإنفلونزا المتاحة على تحفيز الجسم لمحاربة أربع سلالات من الإنفلونزا: سلالتان من سلالات الإنفلونزا من النوع A، ونوعين من النوع B.

وتكمن المشكلة في وجود العديد من السلالات داخل هاتين المجموعتين، وتنتشر سلالات مختلفة بكثرة في كل موسم من مواسم الإنفلونزا. لذلك يجب تحديث لقاح الإنفلونزا سنويا ليشمل السلالات الأربعة التي يعتقد العلماء أنه من المحتمل أن يهيمن عليها الموسم المقبل وفق روسيا اليوم.

وقالت الدكتورة ميريلا سالفاتور، الأستاذة المساعدة في طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك والمتحدثة باسم جمعية الأمراض المعدية الأمريكية، والتي لم تشارك في البحث الجديد، إن لقاح الإنفلونزا الشامل لا يمكنه فقط التخلص من لعبة التخمين السنوية، بل يساعد أيضا في تسليح الناس لمواجهة جائحة الإنفلونزا القادمة.

والعديد من هذه اللقاحات في مراحل مختلفة من التطوير. ووفقا لسلفاتور، فإن اللقاح الذي تعمل عليه أندروز وزملاؤها اجتاز اختبارا مبكرا.

وقالت: "أظهوروا أنه ينتج استجابة من الجسم المضاد، والأجسام المضادة تدوم لفترة طويلة".

وبعد عام واحد من التطعيم، كان المشاركون في الدراسة ما يزالون يظهرون أجساما مضادة معادلة لسلالات الإنفلونزا من النوع A، وفقا للنتائج التي نُشرت في مجلة Science Translational Medicine.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل لقاح الإنفلونزا الشامل بعيد المنال، ولكن العقبة الأساسية هي مدى تعقيد فيروس الإنفلونزا.

وأوضحت أندروز أن اللقاح الجديد مصمم للالتفاف حول حاجز رئيسي. وتحتوي لقاحات الإنفلونزا الحالية على فيروسات إنفلونزا ضعيفة أو معطلة مع مزيج من الهيماغلوتينين (HA)، وهو بروتين رئيسي على سطح الفيروس. وعندما يحصل الناس على لقاح الإنفلونزا، أو عدوى الإنفلونزا، فإن الجهاز المناعي يخلق أجساما مضادة ضد الهيماغلوتينين، خاصة ضد الجزء العلوي، أو "الرأس" من البروتين.

ومع ذلك، فهذه مشكلة، لأن أجزاء من رأس الهيماغلوتينين غالبا ما تتغير، ما يغذي الحاجة إلى تحديث اللقاح السنوي.

لكن الهيماغلوتينين ليس له رأس فقط، بل له "ساق". ويبقى هذا الجذع مستقرا نسبيا و"محفوظا" عبر سلالات الإنفلونزا المختلفة.

وتوضح أندروز أن جعل الجهاز المناعي يستجيب لـ"الساق" أمر صعب. وأجهزة المناعة لدى البشر مهيأة، من خلال التعرض لفيروس الإنفلونزا مدى الحياة، للتوجه بالكامل إلى رأس الهيماغلوتينين، تاركة الجذع مهملا.

لذلك جربت أندروز وزملاؤها تكتيكا جديدا: قطعوا رأس البروتين. ثم قاموا باستبداله بجزء علوي مصمم هندسيا لإعطاء ثبات الجذع ولكن لا يجذب غضب الجهاز المناعي.



ولوضع الهيماغلوتينين مقطوع الرأس في اختبار بشري مبدئي، قام الباحثون بتجنيد 52 من البالغين الأصحاء وأعطوا كل جرعة من جرعتين من اللقاح. وتلقى معظمهم جرعة عالية، تُعطى كحقنة أولية تليها جرعة معززة.

ووجد الباحثون أولا أن اللقاح بدا آمنا، حيث عانى نحو خمس المستفيدين من ألم في موقع الحقن أو صداع، وهي أعراض جانبية قياسية للقاح الإنفلونزا.

أما بالنسبة لاستجاباتهم المناعية، فقد أظهر المشاركون استجابة واسعة من الأجسام المضادة ضد سلالات الإنفلونزا من النوع A، وليس من النوع B. وهذا متوقع، كما أوضحت أندروز، لأن اللقاح احتوى على الهيماغلوتينين من سلالة من النوع A.

وقال الباحثون إن اللقاح "الثنائي التكافؤ" (الذي يحتوي على الهيماغلوتينين من مجموعتي الإنفلونزا) يتوقع أن "يتسع نطاقه".

ووافق الدكتور آرون غلات، أخصائي الأمراض المعدية الذي لم يشارك في التجربة، على أن الاستجابات المناعية الأولية تبدو واعدة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز