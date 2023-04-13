نكهة النعناع في السجائر الإلكترونية تضر الرئتين

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد باحثون من جامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة أن استخدام نكهة النعناع في السجائر الإلكترونية قد يتسبب في إصابة الرئتين بأضرار بالغة.

واستخدم الباحثون حسب «سكاي نيوز» في الدراسة المنشورة، الاثنين، في دورية «أبحاث الجهاز التنفسي» نظاماً آلياً صُمّم خصيصاً لمحاكاة آليات تنفس الإنسان وطريقة تدخين السجائر الإلكترونية.

وخلص العلماء إلى أن سوائل السجائر الإلكترونية المتاحة تجارياً والتي تحتوي على المنثول (زيت النعناع) تنتج عدداً أكبر من الجسيمات الدقيقة السامة مقارنة بالسوائل الخالية منه.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز