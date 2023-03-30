المشي 6 كلم مرتين أسبوعياً يقي من الموت المبكر

المصدر: (واشنطن ــ أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسهم المشي بقدر ثمانية آلاف خطوة أو ما يعادل نحو 6,4 كيلومترات مرة أو مرتين في الأسبوع، في الحد بدرجة كبيرة من خطر الموت المبكر، وفق ما أظهرت دراسة نشرت أول من أمس.

وتتناول الدراسة المنشورة في مجلة «جاما نتوورك أوبن» الفوائد الصحية للمشي القوي بخطوات محددة ليوم أو اثنين فقط في الأسبوع. وعمل باحثون من جامعتي كيوتو وكاليفورنيا في لوس أنجليس على تحليل بيانات 3101 من البالغين الأمريكيين. وتبيّن أن الذين يمشون ثمانية آلاف خطوة أو أكثر مرة أو مرتين في الأسبوع أقل عرضة للوفاة بنسبة 14,9 في المئة خلال فترة 10 سنوات، من أولئك الذين لا يمشون بهذا القدر.

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