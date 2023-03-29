ملعقة تمنعنا تناول المزيد من السكر

المصدر: (دبي -البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر فريق متخصص في الولايات المتحدة، ملعقة تمنعنا من تناول المزيد من السكر، إذ صمموا نموذجاً يقولون إنه يمكن أن يجعل مذاق الطعام لمن يتناوله، أكثر حلاوة، وذلك من دون إضافة السكر.

وسيكون بالملعقة، التي هي في مراحل التصميم الأولى، طبقاً لما نشر موقع روسيا اليوم، نتوءات على الجانب السفلي لزيادة مساحة السطح التي لها اتصال جسدي مع براعم التذوق على لساننا. وستتم تغطية هذه النتوءات بطبقة من الجزيئات تسمى الروابط - مادة كيميائية تتفاعل مع مستقبلات محددة على الخلايا لبدء استجابة فسيولوجية. لديها أشكال وخصائص محددة تسمح لها بالنقر فوق مستقبل معين. ويقول الباحثون إن العنصر المستخدم مأخوذ من السكر - ويلتصق بالملعقة.

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