مركز طب الأسنان في المستشفى الأمريكي دبي يسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية للأسنان في المنطقة

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أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن افتتاح مركز طب الأسنان الذي يعد مركزًا شاملاً يقدم أحدث الخدمات الطبية والتجميلية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. يتميز المركز بدعم الأبحاث في علوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مجال طب الأسنان، بهدف توظيف أحدث الحلول والابتكارات لخدمة صحة الأسنان.



يقدم المركز مجموعة شاملة من الخدمات العلاجية والتجميلية وتشمل خدمات طب الأسنان العام، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، واستعاضات الأسنان، وطب لب الأسنان، والغرسات، وجراحة الفم والفك والوجه، وطب تجميل وترميم الأسنان. هذا ويحتل مركز طب الأسنان الريادة في علاجات الأسنان المتطورة، بتوظيف الذكاء الاصطناعي، وطب الأسنان الرياضي والروبوتي، وطب أسنان النوم، ليكون مثالًا يُحتذى فيما يتعلق بالرعاية الصحية للأسنان.

يتألف فريق المركز من خبراء وأخصائيين سريريين حاصلين على شهادة البورد الأمريكي أو ما يعادلها، ويمتلك مختبراً متطوراً يحتوي على أحدث المعدات والمرافق لتقديم الرعاية الأمثل للأسنان. كما يمارس نهجًا متعدد التخصصات، ويجمع بين خبراء طب الرئة، والعظام، وطب القلب، والغدد الصماء لتقديم أفضل النتائج وأكثرها شموليةً.

يتميز المركز بنهج متعدد التخصصات والتعليم الذي يتم عبر برامج متقدمة مع جامعات مرموقة، كما يلتزم المستشفى الأمريكي دبي بالتعليم كأداة للتعزيز، ويضع برامجًا متقدمة للارتقاء بمهارات طب الأسنان لدى الاختصاصيين في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة. ويسعى المركز للتفاعل مع الأفراد والمجتمعات وتوفير خدمات طب الأسنان للمناطق النائية تعزيزًا لمسيرته الطويلة والناجحة في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية عن طريق عيادة طب الأسنان المتنقلة التابعة له. كما يسعى المركز إلى تحقيق رؤيته في توفير الرعاية الصحية الأمثل للأسنان والفم، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والأساليب العلاجية المبتكرة لتحقيق ذلك.

يقع مركز طب الأسنان بالمستشفى الأمريكي دبي في مقره الرئيسي في عود ميثاء، كما يتواجد بالإضافة إلى ذلك في عيادات المستشفى الأمريكي في دبي ميديا سيتي، وميرا، وند الشبا، مع خطط لتوسعة خدماته في عيادات الخوانيج ودبي هيلز.



يقول السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي:" إنًّ مركز طب الأسنان، هو وجهة شاملة لخدمات رعاية الأسنان في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، حيث يوفر المركز أحدث إجراءات طب الأسنان بمساعدة التكنولوجيا المتطورة، من خلال أخصائيين على مستوى عالمي. نؤمن أن الريادة تأتي من جودة الأداء، ويرتقي مركز طب الأسنان في المستشفى الأمريكي دبي بمستوى المنافسة محلياً وإقليمياً من خلال الخدمات العلاجية والتجميلية المتطورة مثل الذكاء الصناعي، والروبوتي، والرياضي، حيث يعمل المركز برسالة المستشفى الأمريكي ورؤيته التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية مستقبلية وثورية اليوم."

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