السعال نذير خطر بأمراض القلب

المصدر: البيان

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كشفت دراسة علمية حديثة أن أعراض السعال قد تكون نذير خطر بالإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت في روسيا، أن السعال لا يشير دائماً إلى أمراض معدية، مؤكدةً أنه أحياناً يصبح علامة على الإصابة بأمراض أخرى خطرة، وذلك حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» نقلاً عن «نوفوستي».

وبيَّن الدكتور ألكسندر كارابيننكو، اختصاصي الغدد الصماء، أن السعال قد ينتج عن التدخين إذا كان الشخص يدخن أكثر من خمس سنوات، أو تناول أدوية معينة، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

ولفت كارابيننكو إلى أن هذه الحالة تبدأ في الليل وتستمر عدة دقائق، موضحاً أنها تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز التنفسي.

وذكر أنه إذا كان الشخص يدخن أكثر من 30-40 عاماً، فإنه يصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن، مبيناً أن السعال قد يشير إلى قصور القلب.

وأكد أن سبب السعال في معظم الحالات يكون إصابة الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي بالعدوى، مشيراً إلى أن السعال هو كناية عن رد فعل الجسم بعد دخول الفيروس إليه.

وقال: «يمكن أن يشكو المريض من التهاب الحلق وبحَّة الصوت، كما يمكن أن يكون السعال مصحوباً بضيق التنفس وصعوبة في الزفير، ما يشير إلى تورم في القصبة والشعب الهوائية».

وأضاف: «إذا كان السعال الرئوي يسبب صعوبة في الزفير، فإن المرضى هنا يعانون صعوبة في الاستنشاق، وقد يكون السعال لدى المرضى الذين يعانون قصور القلب المزمن نذير مضاعفات أكثر شدة مثل الوذمة الرئوية والربو القلبي».

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