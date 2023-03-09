"الزومبي".. فيروس يهدد البشرية

المصدر: البيان

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أطلق فريق من العلماء تحذيراته من أن تغير المناخ المؤدي إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي سيسهم في بعث فيروسات متجمدة منذ نحو 48 ألف سنة، تعرف علمياً بفيروسات "الزومبي".

وذكر تقرير صدر أخيراً، أن "الذوبان السريع للتربة الصقيعية في القطب الشمالي يتسبب في إعادة الحياة لمواد عضوية قديمة محفوظة منذ آلاف السنين في طبقات التربة العميقة". وأضاف التقرير أن من الخطأ الإشارة إلى أن "فيروسات الزومبي لا تشكل تهديداً للصحة العامة"، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

والمعلوم أن التربة الصقيعية التي تشكل 25% من نصف الكرة الشمالي، باردة وخالية من الأكسجين، كما أن الضوء لا يخترقها.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن التغير المناخي الذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار الضعف في القطب الشمالي، قد يؤدي إلى عودة الفيروسات، التي يمكن أن تعرض صحة الحيوانات والبشر للخطر بعد أن ظلت خامدة لعشرات الآلاف من السنين.

وقام الأستاذ الفخري للطب وعلم الجينوم في كلية الطب بجامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، جان ميشيل كلافيري، باختبار عينات من الأرض مأخوذة من التربة الصقيعية في سيبيريا لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على جزيئات فيروسية ما تزال معدية، حسب موقع "سي إن إن".

كان كلافيري يبحث عما يصفه بـ"فيروسات الزومبي"، وقد وجد بعضها تحت الأرض على عمق 16 متراً". وذكر أن "الفيروسات التي تصيب الأميبا وما تزال معدية بعد فترة طويلة من تجميدها تدل على وجود مشكلة أكبر".

وعبر كلافيري عن خشيته من أن ينظر الناس إلى بحثه على أنه "فضول علمي"، وألا يحترسوا من احتمال عودة الفيروسات القديمة إلى الحياة، مشدداً على أنها تمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة.

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