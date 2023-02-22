الزنجبيل ينشّط خلايا المناعة

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء معهد بيولوجيا النظم الغذائية بجامعة ميونيخ للتكنولوجيا وجود مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم، وفق موقع «لينتا. رو».

وتشير مجلة «التغذية الجزيئية وبحوث الغذاء» إلى أن الباحثين اكتشفوا خلال اختبارات أجروها أن 15 ميكروغراماً من مادة الجينجيرول (مركب كيميائي في الزنجبيل) لكل لتر تكفي لجعل الخلايا المناعية في حالة تأهب قصوى. وأن استجابة الخلايا التي تعرضت لببتيد يحاكي العدوى البكتيرية كانت أقوى بنسبة 30 بالمئة. ووفقاً للباحثين حتى تركيز بسيط لمادة الجينجيرول له تأثير محفز لخلايا المناعة.

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