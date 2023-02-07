المستشفى الأمريكي دبي والفطيم للصحة يتوصلان للمراحل النهائية من إبرام اتفاقية الشراكة لإدارة عيادة التجميل التابعة للفطيم للصحة

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أصبح المستشفى الأمريكي دبي على أعتاب إبرام شراكة مع الفطيم للصحة، يتولى بموجبها إدارة ميزون لوتيسيا دبي، وهي إحدى عيادات التجميل الرائدة في المنطقة. وبموجب هذه الشراكة تصبح عيادة ميزون لوتيسيا دبي عضوًا في شبكة المستشفى الأمريكي دبي المرموقة، وهو ما يمكّنها من الاستفادة من الخبرات والمهارات التي جعلت المستشفى الأمريكي دبي رائدًا إقليميًا في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، والعلامة التجارية المميزة لمجموعة محمد وعبيد الملا، والفطيم للصحة، التي تعتبر شعبة الرعاية الصحية التابعة لمجموعة الفطيم.

هذا وقد أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن إطلاق شبكة الرعاية الصحية كمبادرة تحوّلية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023.

تساعد شبكة الرعاية الصحية أعضاءها من مقدمي الرعاية الصحية على تحسين أدائهم السريري والتعليمي والبحثي والتنظيمي في مجال الرعاية الصحية من خلال مشاركة الخبرة والمهارات، حيث يحظى أعضاء شبكة المستشفى الأمريكي بإمكانية الوصول إلى المخزون المعرفي وأفضل الممارسات للمستشفى الأمريكي دبي، وأحدث الاكتشافات والحلول في مجال الرعاية الصحية المتقدمة، والبيانات البحثية ومجموعات المهارات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بإمكان أعضاء شبكة المستشفى الأمريكي الاستفادة مما يقدمه المستشفى من برامج تدريبية، ومصادر تعليمية، وشراكات مع الجهات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، ومجموعته الواسعة من الخبراء والاستشاريين.

وبالحديث عن الترتيب الإداري المقترح، قال السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي: "نحن فخورون لاعتبارنا شريكًا مع الفطيم للصحة لغرض الإدارة الكاملة لعيادة ميزون لوتيسيا دبي.

نود أن نرحب بالعيادة كعضو في شبكة المستشفى الأمريكي، والتي هي المحفّز الأساسي لنا للارتقاء بالمعايير السريرية والتعليمية والبحثية والتنظيمية في مجال الرعاية الصحية في المنطقة".

وتحدث السيد مروان شحادة، مدير المجموعة للتطوير المؤسسي بمجموعة الفطيم قائلا : "نحن سعداء ومتحمسون لخوض هذه الشراكة مع المستشفى الأمريكي دبي. إن الفطيم للصحة ملتزمة بتقديم حلول عالمية المستوى للرعاية الصحية، ويمثل هذا الحدث شهادة لجهودنا في هذا المجال.

يمثل انضمام عيادة ميزون لوتيسيا دبي إلى شبكة المستشفى الأمريكي للرعاية الصحية المرموقة للرعاية الصحية خطوة نحو هدفنا المتمثل بتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية إلى مجتمعنا".

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