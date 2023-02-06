المستشفى الأمريكي دبي يُطلق شبكة الرعاية الصحية الخاصة به لدعم التميز الطبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن إطلاق شبكة الرعاية الصحية الخاصة به في معرض ومؤتمر الصحة العربي Arab Health 2023 بُهدف رفع معايير الرعاية الصحية ومعايير العناية بالمرضى في المنطقة، حيث سيستفيد أعضاء شبكة الرعاية الصحية ممّا يقدمه المستشفى الأمريكي من خبرة رائدة وتدريب على المهارات لرفع معايير الرعاية الصحية.

تساعد شبكة المستشفى الأمريكي للرعاية الصحية (AHCN) أعضاءها من مقدمي الرعاية الصحية على تحسين أدائهم التنظيمي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية السريرية والتعليمية والبحثية التي يقدمونها. فضلاً عن مشاركة المهارات، يحظى أعضاء الشبكة بامتياز حصري للاطلاع على المعارف وأفضل الممارسات التي يمتلكها المستشفى الأمريكي دبي، مع فرصة الإلمام بأحدث الحلول والاكتشافات العلمية في مضمار الرعاية الصحية المتقدمة، والبيانات البحثية، كما يمكن أيضاً لأعضاء شبكة المستشفى الأمريكي للرعاية الصحية الاستفادة من البرامج التدريبية والموارد التعليمية التي يقدمها المستشفى، بالإضافة إلى الشراكات التي يعقدها المستشفى مع الروّاد العالميين في مجالات الرعاية الصحية ومجموعته الاستشارية الواسعة من الخبراء.



تتبنى شبكة المستشفى الأمريكي للرعاية الصحية خمسة أهداف رئيسه لأعضائها وهي: تعزيز الخبرة، رفع الكفاءة، توسيع المعرفة، زيادة القدرة التنافسية، وتوسيع الأثر. يساعد كل هدف من الاهداف أعضاء الشبكة من مقدمي الرعاية الصحية على تحسين أدائهم وأهدافهم ومنجزاتهم من خلال توسيع الآفاق العلاجية عبر التوافقية واتخاذ القرارت الصائبة، الأمر الذي يساعد على بناء علاقات أقوى بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.



ونظراً لمكانته الرائدة إقليمياً في مجال الرعاية الصحية، وضع المستشفى الأمريكي دبي على مدى 25 عاماً معايير التميز الطبي، وحقق الريادة فيها بفضل أنظمة وعمليات مثبتة بالأدلة ومدعومة بالأبحاث; حيث أصبح بمقدور الأعضاء المنتسبين من المؤسسات والأطباء والاختصاصيين الاستفادة من هذا المنهل المعرفي العميق من خلال ما يقدمه من حلول الرعايه الصحيه المتقدمه، يعتبر المستشفى الأمريكي دبي رائد الحلول للرعاية الصحية المتقدمة، من خلال استثماراته في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتيات، والأمراض المعقدة، والجراحة الروبوتية، ومراكز التميز في مجالات مرضية دقيقة التخصص.



وبهذه المناسبة، تحدث السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي، قائلاً: "يسرنا الإعلان عن إطلاق شبكة المستشفى الأمريكي للرعاية الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، لدينا خبرة تزيد على 25 عاماً في ريادة التميز في مضمار الرعاية الصحية ونود تسخير هذه الخبرة لمنفعة الآخرين. حيث تقدم شبكتنا للرعاية الصحية للشركاء الدعم الواسع والمشاركة المعرفية لكافة نواحي العمليات السريرية واللاسريرية والبحثية."

واضاف السيد بشاره ,

"يواصل المستشفى الأمريكي دبي الاستثمار في علاقات التعاون و التنسيق لدفع حدود الرعاية الصحية قدماً نحو الأمام. نحن مؤمنون جداً بالقوة الجماعية لتسريع التقدم، وسوف تعمل شبكة المستشفى الأمريكي للرعاية الصحية على تحقيق تحوّلات أكبر فأكبر في هذا المضمار."

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