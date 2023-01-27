عناكب البحر أمل البشر في استرجاع ما يُبتر من أعضائهم

المصدر: البيان

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لم يكن يتوقع العلماء أن تكون عناكب البحر قادرة على إعادة بناء أجزاء من أجسامها في حال تعرّضت للبتر.

من المعروف أن عدداً من أنواع المفصليات على غرار العناكب وأم أربعة وأربعين أي "مئوية الأرجل"، وسواها من الحشرات، تستطيع إعادة إنتاج أحد أرجلها في حال فقدانها.

كما يستطيع السلطعون أن يتخلص من أطرافه تلقائياً إذا تعرض للهجوم ليستعيض عنه بعدئذ بطرف آخر.

ما هو الجديد؟

الجديد في الأمر هو أنّ عناكب البحر التي تُسمى علمياً "pycnogonides" تتمكّن هي بدورها أن تسترجع أجزاء من أجسامها في حال تعرضها للبتر، لا الأطراف البسيطة فقط.

هذا ما أكّدته، بحسب راديو "مونت كارلو"دراسة منشورة في مجلّة Proceedings كتبها المعدّ الرئيسي Gerhard Scholtz الباحث الألماني من جامعة Humboldt في برلين.

تمتلك عناكب البحر pycnogonides ثماني أرجل وتبيّن أنّ صغارها في السنّ تنجح فحسب في التجديد الكامل أو شبه الكامل لأجزاء جسمها المفقودة، ومنها الأمعاء الخلفية والشرج والعضلات وقسم من الأعضاء التناسلية.

تختلف القدرات التجديدية لدى كل أنواع الحيوانات، إذ إن الديدان الشريطية، على سبيل المثال، تستطيع أن تعيد نمو أجسامها باستخدام عدد قليل من الخلايا.

أما الفقاريات، ومنها البشر، فلا تتمتع تقريباً بأي قدرة على التجدد باستثناء عدد قليل من الأنواع مثل السحالي التي يمكنها إعادة إنتاج ذيولها.

يأمل الباحثون من اكتشافهم الأخير بشأن مقدرة عناكب البحر على تجديد أعضائها أن يمهّد الطريق لإيجاد علاجات طبّية تداوي لدى البشر فقدان أحد الأطراف أو الأصابع وما إلى ذلك.

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