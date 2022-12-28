خلال أسبوع واحد.. 300 ألف إصابة بفيروسات متنوعة في بولندا

المصدر: البيان

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أعلن وزير الصحة البولندي آدم نيدسيلسكي، عن إصابة 300 ألف شخص بفيروسيات مختلفة خلال أسبوع واحد، أي ما بين أربعين وخمسين ألف إصابة يومياً، خلال مقابلة على تي في أن 23 صباح أول أمس الاثنين.

ووفقا للوزير تتوزع الإصابات ما بين الإنفلونزا، وإصابات كوفيد-19، إضافة إلى إصابات فيروس الجهاز التنفسي (RSV) وهو فيروس شائع يصيب الشُعب الهوائية خاصة عند الرضع والأطفال.

وأوضح الوزير خلال المقابلة: "بعد عامين من العزلة والإغلاقات، لم يتعرض الجهاز المناعي للفيروسات والبكتيريا المعتادة أي مسببات الأمراض مما أضعف جهاز المناعة على مقاومة الأمراض وخاصة للأطفال".

وفي سياق متصل، أعلن فالديمار كراسكا، نائب وزير الصحة في مقابلة على الإذاعة الرسمية البولندية أمس الثلاثاء أن عدد المصابين بالفيروسات التنفسية الذين يخضعون لعلاج في المستشفيات بلغ 1600 إصابة.

وأفادت آنا زدانوفسكا روسكان، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى الأطفال في أولشتين: "أن معظم الأطفال الذين يتم علاجهم في المستشفى يعانون من مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الأذن إضافة إلى تعفن الدم وتشكل هذه المضاعفات خطرا على حياتهم"، وفقا لـ "يورونيوز".

سيتمكن الأطباء من استخدام اختبارات تفرق بين الإنفلونزا وفيروس RSV التنفسي وفيروس كورونا، اعتبارا من العام المقبل.

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