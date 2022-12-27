ظهور أول حالة إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ" في دولة آسيوية

المصدر: يونهاب

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أعلنت السلطات الصحية أمس الاثنين أنه تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالنيجلرية الدجاجية، أو "الأميبا الآكلة للدماغ" في كوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مواطنا كوريا توفي بعد عودته من تايلاند، أصيب بالنيجلرية الدجاجية التي تدمر أدمغة البشر.

وعاد الرجل في الخمسينيات من عمره إلى كوريا الجنوبية في يوم 10 ديسمبر بعد إقامة لمدة 4 أشهر في تايلاند، وتم نقله إلى مستشفى في اليوم التالي. وتوفي يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي.

هذه هي أول إصابة معروفة بالمرض في البلاد، والذي تم الإبلاغ عن أول إصابة به في الولايات المتحدة في العام 1937.

يذكر أن النيجلرية الدجاجية هي أميبا توجد بشكل شائع في بحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم. ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف وتنتقل إلى الدماغ لتدمير أنسجته.

وقالت الوكالة إن احتمالات انتقال المرض من إنسان لآخر منخفضة، لكنها طلبت من السكان المحليين الامتناع عن السباحة في المناطق التي انتشر فيها المرض.

وتم الإبلاغ عن ما مجموعه 381 حالة بالنيجلرية الدجاجية حتى العام 2018 في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وتايلاند.

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