تطوير طريقة صينية جديدة للحفاظ على خصوبة الإناث

المصدر: البيان

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طوّر علماء صينيون طريقة جديدة للحفاظ على جُرَيِّبات مبيضية للفئران عند درجة حرارة منخفضة للغاية، ما يزيد حيويتها بأكثر من 30 في المائة بعد التعافي، مقارنة بالطرق التقليدية.

وسلّطت نتائج دراسة منشورة في مجلة "نايتشر كوميونيكيشنس"، الضوء على نهج واعد للحفاظ على الخصوبة لدى النساء، وفق وكالة "شينخوا".

وقالت الدراسة إنه وبالنسبة للفتيات في مرحلة ما قبل البلوغ والنساء اللاتي في حاجة ماسة إلى علاج السرطان، فإن الحفظ بالتبريد للجريبات المبيضية هو الخيار الوحيد تقريبا للحفاظ على خصوبتهن. ومع ذلك، فإن العوامل الواقية المستخدمة في الطريقة الحالية للحفظ بالتبريد للجريب غالباً ما تؤدي إلى تأثير ضعيف بسبب تركيزها العالي وسميتها العالية.

وطوّر باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، بالتعاون مع نظرائهم من المستشفى الأول التابع لجامعة آنهوي الطبية، طريقة للحفظ بالتبريد التزجيجي للجريبات المبيضية للفئران المغلفة بالهيدروجيل بواسطة "الاحترار النانوي"، وهي تقنية جديدة للحفظ بالتبريد.

وقالت الدراسة إن الباحثين قللوا الطلب على العوامل الواقية عالية السمية من خلال هذه الطريقة الجديدة، وخفضوا تركيزها إلى ربع الطريقة التقليدية، وكشفت أن القابلية للنمو للجريبات المبيضية للفئران زادت بأكثر من 30 في المائة.

وقال تشاو قانغ، قائد أبحاث المجموعة في الجامعة، إنه ومن خلال إجراء مزيد من البحث، تم تخصيب البويضات التي تم الحصول عليها من هذه الجريبات المبيضية في المختبر وتطويرها إلى صغار فئران صحية بعد عملية نقل الأجنّة.

وأضاف تشاو أنه تم تقديم براءة اختراع هذه التكنولوجيا، حيث من المتوقع أن يتم تطبيقها سريرياً في المستشفيات ذات الصلة في مقاطعة أنهوي العام المقبل.

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