قادة الرعاية الصحية في قمة "فوربس" يستكشفون مستقبل القطاع بالشراكة مع "بيور هيلث"

المصدر: البيان

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أختتمت فوربس الشرق الأوسط بالشراكة مع بيور هيلث (PureHealth) قمة الرعاية الصحية لعام 2022، بمشاركة أكثر من 300 من الحضور، و57 متحدثًا وخبيرًا، و14 حلقة نقاشية على مدار يومين في أبوظبي.

ناقش الحدث الأول من نوعه التحديات الرئيسية والفرص المتاحة التي تؤثر في أنظمة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وسلط الحضور الضوء على مدى تقدم منظومة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، كما ناقشوا الاستثمارات والشراكات الرائدة والحيوية اللازمة للحفاظ على المعايير العالمية في القطاع. كما أتاحت القمة، التي استمرت ليومين، منصة للجهات الناظمة في قطاع الرعاية الصحية، والمبتكرين في مجال العلوم الطبية، والعاملين على التغيير في القطاع، لطرح الأسئلة الحاسمة واستكشاف مستقبل الرعاية الصحية الذي سيشهده الجيل التالي خلال العقود المقبلة.

قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيور هيلث: "نحن مدينون لأجيالنا القادمة ببناء نظام رعاية صحية ليس فقط مناسبًا ويمكن الوصول إليه لكن أيضًا قوي وشامل، بحيث يمكّنهم من عيش فترات صحية أفضل ما يسهم في النهاية في إطالة الأعمار. مستقبل الرعاية الصحية يكمن في التكنولوجيا السحابية، وعلينا أن نؤدي دورنا لضمان قيادة هذا التوجه السريع نحو الثورة الصناعية الرابعة".

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي: "سعد المستشفى الأمريكي دبي بالمشاركة في قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية 2022، فقد كانت حدثًا ثريًا بالأفكار والرؤى الدافعة نحو التغيير، من نخبة من الخبراء والكوادر الطبية الرائدة في المنطقة، وهو ما يمهد الطريق إلى مستقبل يتشكل من خلال المزيد من الاكتشافات والحلول السلسة لإنشاء نظام بيئي للرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة.

ومن الضروري التوسع المستمر في المعرفة بالرعاية الصحية وكيفية تطبيقها، لخدمة البشرية بشكل أفضل، ويحضر المستشفى الأمريكي دبي في طليعة هذا الاستكشاف. مستقبلنا يكمن في كيفية إعادة تصوره، ومثل هذه الفعاليات توفر الزخم للوصول إليه بشكل أسرع".

وصرّح الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: "تدرك أمانات، بوصفها شركة استثمارية خاصة، إنجازات القطاع العام على مدى العقدين الماضيين، الذي تمكن من وضع حجر الأساس لجذب اللاعبين من القطاع الخاص من خلال إصدار المبادئ التوجيهية وتحديد المعايير وتوفير البيانات حول الاحتياجات والفجوات في قطاع الرعاية الصحية. وقد استكمل هذا جهود الحكومة نحو تعزيز بناء القدرات والإمكانات ونقل المعرفة وتبني التكنولوجيا. نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمحاكاة هذه التجربة وتكرارها في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية، لمواصلة النجاحات المحققة".

شاركت في القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين من بينهم ممثلين من: مركز أبوظبي للصحة العامة، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة (G42 Healthcare)، وشركة أمانات القابضة والمستشفى الأمريكي دبي وشركة (Viatris)، وشركة جمجوم فارما، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، وشركة (SaudiVax)، ومعهد ماكينزي للصحة (McKinsey Health Institute)، وشركة "ضمان"، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة (Global Ventures)، وشركة (Alma Health)، من بين آخرين.

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