أطعمة تسبب التهاب البنكرياس

المصدر: البيان

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كشفت الدكتورة ألينا بوتاشيفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الأطعمة الدهنية والمشروبات الكحولية والتدخين تؤثر سلبا في البنكرياس، وأوضحت كيف يمكن تجنب تأثيرها.

وأشارت الخبيرة، إلى أنه لا يمكن تحضير البنكرياس لتناول وجبة دسمة. لذلك إذا كان الشخص يعاني من ألم في أسفل الظهر ، عليه إجراء فحص للبنكرياس، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول: "ببساطة، عندما يتضور الإنسان جوعا وينتظر الطعام، فإنه سيتناول كمية أكبر من المعتاد".

وتضيف: "الأعراض التي تظهر بعد تناول الأطعمة الدهنية والكحول والمشروبات الغازية، لا تشير دائما إلى التهاب البنكرياس. لأن الألم يكون مستمرا في حالة التهاب البنكرياس".

وتنصح الخبيرة، باستبدال المايونيز بزيت جوز الهند في السلطات وتناول المياه المعدنية بدلا من المياه الغازية.

وتضيف: "يمكن ان يسبب الثوم والبصل الانتفاخ".

وتقول: "لا يمكن الاستغناء عن التوابل والبهارات، ولكن يجب أن تستخدم باعتدال".

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