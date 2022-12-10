60 ثانية فارقة في حياة الإنسان

المصدر: البيان

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يعتبر ممارسة نشاط بدني مثل الركض لمدة 60 ثانية هي لحظات فارقة في عمر الإنسان ولها فوائد كثيرة حتى إنها تطيل من عمر الإنسان.

وبحسب دراسة جديدة تشير إلى أن القيام بنشاط يومي مدته دقيقة واحدة مثل الركض للحاق بالحافلة يمكن أن يساعد في إطالة العمر.

ووفق موقع روسيا اليوم فبالنسبة لأولئك الذين لا يحبون الرياضة أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وجد الباحثون أن ثلاث إلى أربع نوبات قصيرة من النشاط القوي في أثناء أداء المهام اليومية ترتبط بانخفاض كبير في خطر الوفاة مبكرا.

والدراسة، التي قادها فريق في مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني، هي الأولى التي تقيس بدقة الفوائد الصحية لـ "النشاط البدني القوي المتقطع" (VILPA).

ويعرف النشاط البدني القوي المتقطع، بأنه فترات قصيرة جدا من النشاط القوي - من دقيقة إلى دقيقتين - نقوم بها بحماسة كل يوم، مثل الركض للحافلة أو المشي السريع أثناء القيام بالمهمات أو ممارسة الألعاب العالية الطاقة مع الأطفال.

واستخدم الباحثون بيانات مأخوذة من أجهزة التعقب التي يتم ارتداؤها على المعصم لقياس نشاط أكثر من 25 ألف "غير متمرن" في المملكة المتحدة لمدة أسبوع.

وكان هؤلاء أشخاص قالوا إنهم لا يمارسون أي رياضة أو يمارسون الرياضة في أوقات الفراغ. ثم تم تتبع البيانات الصحية للمشاركين لمدة سبع سنوات.

وكشفت النتائج أن ثلاث إلى أربع نوبات كل يوم من النشاط البدني القوي المتقطع كانت مرتبطة بخفض الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والمرتبطة بالسرطان، بنسبة تصل إلى 40%.

كما ارتبطت بانخفاض يصل إلى 49% من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وشوهدت أكبر المكاسب عند مقارنة أولئك الذين لديهم نحو أربع إلى خمس نوبات من النشاط البدني القوي المتقطع يوميا بأولئك الذين لم يقوموا بالنشاط البدني القوي المتقطع على الإطلاق.



وارتبط الحد الأقصى البالغ 11 نوبة في اليوم بانخفاض بنسبة 65% في مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وانخفاض بنسبة 49% في مخاطر الوفاة المرتبطة بالسرطان.

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