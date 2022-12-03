حشرة قاتلة تجتاح بريطانيا

المصدر: البيان

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توفي ستة أطفال في المملكة المتحدة بعد إصابتهم بالبكتيريا العقدية القاتلة المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء بريطانيا حيث تبلغ معدلات الإصابة الخطيرة في سن 4 سنوات أعلى بخمس مرات من المعدل الطبيعي ومن بين الأطفال المتوفون طفل من ويلز والخمسة الآخرون في إنجلترا.

و البكتيريا العقدية قد تكون مهددة للحياة وتؤدي إلى الحمى القرمزية التي كانت منتشرة في العصر الفيكتوري.

وعلى الرغم من أن البكتيريا يمكن أن تسبب عددًا من الأمراض الخطيرة ، إلا أنها تميل إلى البدء ببعض الأعراض الشائعة، كالطفح الجلدي ، والتهاب في الحلق ، واحمرار في الخدين ، وآلام في العضلات ، وحمى شديدة ، والتهاب في الأذن ، وتقرحات على الجلد والقوباء - وهي عدوى جلدية، يمكن أن تسبب أيضًا الحمى القرمزية.

ويمكن العثور على البكتيريا ، التي لا تسبب أي أعراض ، في الحلق والجلد والجهاز التنفسي للمصابين.

في حين أن الغالبية العظمى من عدوى Strep A خفيفة نسبيًا ، ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الحمى الروماتيزمية التي قد تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها.

وفي حالات نادرة للغاية تسبب البكيتريا مرضًا مميتًا يسمى مرض المكورات العقدية الغازية من المجموعة أ (iGAS).

وتنتشر البكتيريا القاتلة من خلال قطرات السعال والعطس والتحدث والتلامس مع الآفات الجلدية المصابة.

و Strep A هي حشرة يمكن أن تنتقل من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق مثل التقبيل أو ملامسة الجلد.

وفي حالات نادرة ، تنتشر بكتيريا Strep A من خلال الطعام الذي لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

وكما من المرجح أن تنتشر البكتيريا في الأماكن المزدحمة ، مثل المدارس ودور الحضانة أو في المنازل إذا أصيب شخص ما في المنزل.

ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من تقرحات الجلد القوباء التي تسببها بكتيريا Strep A بعدم مشاركة الفانيلات أو الملاءات أو المناشف مع الآخرين، كذلك يجب أيضًا غسل الألعاب أو تنظيفها للمساعدة في منع انتشارها.

ويتجنب نقل المرض عن طريق غسل الأيدي بشكل متكرر والسعال في منديل ورقي بدلاً من الأيدي وفق ديلي ميل.

وتُعالج عدوى بكتيريا Strep A مثل الحمى القرمزية والقوباء بالمضادات الحيوية.

وبعد 24 ساعة كاملة من تناول المضادات الحيوية ، يُعتقد عمومًا أن الأشخاص لم يعودوا معديين.

ولا يوجد لقاح متوفر حاليًا لبكتيريا Strep A.

وتسبب معظم حالات بكتيريا Strep A مرضًا خفيفًا مثل التهاب الحلق.

لكن في بعض الحالات ، يمكن أن تكون مهددة للحياة.

عادة ما تحتاج الأشكال الحادة من المرض إلى العلاج في المستشفى.

تاريخيا

قتلت الحمى القرمزية حوالي 20 في المائة من الأشخاص المصابين بها.

في العصر الفيكتوري ، بين عامي 1820 و 1880 ، كان هناك جائحة عالمية للحمى القرمزية. كما كان هناك العديد من الأوبئة الشديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ومع ذلك ، منذ اكتشاف البنسلين في عام 1928 في مستشفى سانت ماري بلندن ، بواسطة ألكسندر فليمنج ، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن Strep A بشكل كبير.

ويعتبر معدل الوفيات الآن أقل من واحد في المائة.

وتعد بكتيريا Strep A أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا.

كذلك البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا معرضون بشكل خاص للبكتيريا.

يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لديهم أيضًا فرصة أكبر للإصابة بالبكتيريا.

وهذا يشمل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو السرطان أو أي شخص خضع لعملية زرع أعضاء.

ويتعرض الأشخاص أيضًا لخطر أكبر للإصابة بالبكتيريا Strep A إذا كانوا على اتصال بشخص مصاب.

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