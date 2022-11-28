المستشفى الأمريكي دبي يحقق إنجازاً جديداً في مجال جراحة الأعصاب طفيفة التوغل

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حقق المستشفى الأمريكي دبي، أحد رواد التميز الطبي في المنطقة، إنجازاً آخراً في العلاجات المعقدة طفيفة التوغل، تمثل في إجراء جراحة دماغية بنجاح لمريضة شُخصت إصابتها بتمدد كبير عالي الخطورة بالأوعية الدموية.

أجرى هذا العملية المعقدة الدكتور بارفيز دولاتي، جراح الأعصاب الحاصل على شهادة البورد مع عدة زمالات سريرية من أمريكا الشمالية، بما فيها زمالة كلية الطب في هارفارد، وخبرته التي تمتد لأكثر من 26 عاماً في جراحة الدماغ والعمود الفقري. يجري الدكتور دولاتي 200-300 عملية كبرى لحالات الدماغ والعمود الفقري في السنة، ويدير أكثر من 30 ألف حالة في العيادات الخارجية بالجامعة والعيادات والمستشفيات الخاصة.

قال الدكتور دولاتي "كانت المريضة مصابة بتمدد كبير للغاية بالأوعية الدموية في القسم العيني من الشريان السباتي الداخلي في دماغها". "لذلك طبّقنا أحدث التقنيات في العلاجات طفيفة التوغل للوصول إلى تمدد الأوعية الدموية دون شق الجمجمة."

تمددات الأوعية الدموية هي انتفاخات في جدران الشرايين ناجمة عن ضعف الأنسجة، تنتفخ كالبالون، لتضغط على المنطقة المجاورة وهي عرضة لخطر الانفجار الذي يؤدي إلى عواقب كارثية قد تصل إلى الوفاة.

تضمّن الإجراءات تقنيات باطنية وعائية، وتم إجراؤه من خلال قسطرة دقيقة عبر الشريان الفخذي للمريضة قرب المنطقة الأربية (أصل الفخذ) للوصول إلى تمدد الأوعية الدموية. وضع الجرّاح لفة دقيقة متصلة بالقسطرة الدقيقة داخل تمدد الأوعية الدموية، لملئه، ولتحفيز التجلط. تكون اللفات الدقيقة التي توضع في تمددات الأوعية الدموية بحجم نانوي، أي أن عرضها يقارب عرض شعرة بشرية أو شعرتين.

شرح الدكتور دولاتي "نشرنا لفة واحدة فقط داخل الوعاء الدموي". وأضاف "نشرنا كذلك دعامة لتحويل مسار التدفق عبر عنق التمدد الدموي، لإعادة توجيه الدم بعيداً عن التمدد الدموي، ولمنع المزيد من التمدد".

وحسب الدكتور دولاتي، فإن محوّلات اتجاه التدفق تكون فعالة على وجه الخصوص في معالجة تمددات الأوعية الدموية الكبيرة.

وقال "بعد ثلاثة أشهر فقط من الإجراء، زال تمدد الأوعية وشُفيت منه المريضة تماماً، وهي الآن على ما يرام".

المستشفى الأمريكي دبي، هو مؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية، في طليعة رواد الجراحات المعقدة طفيفة التوغل في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة. وتقدم مجموعة مراكز التميز التابعة للمستشفى الأمريكي في العديد من التخصصات نتائج استثنائية بفضل توظيف خبرات طبية عالمية المستوى، واستخدام أحدث التكنولوجيا والمرافق الطبية.

يقدم المستشفى الأمريكي الخدمات الطبية والعلاجية وفقاً لأرقى المعايير المثبتة بالأدلة، ويركز على تقديم رعاية متعددة التخصصات لمرضاه. يعمل الخبراء والأخصائيين في المستشفى الأمريكي من عدة أقسام جنباً إلى جنب لتقديم حلول ونتائج شمولية توفر للمريض أفضل تجربة رعاية صحية.

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