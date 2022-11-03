مصر تنفي ظهور أي إصابات بالكوليرا

المصدر: البيان

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نفت مصر اليوم ظهور أي حالات إصابة بوباء الكوليرا فيها.

وصدر عن الحكومة المصرية بيان بشأن ما تردد في بعض وسائل الإعلام، ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من المحافظات.

ونقل البيان، عن وزارة الصحة والسكان، نفيها لتلك الأنباء، والتأكيد أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بالكوليرا في أي من محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة على أن مصر خالية تماماً من الكوليرا، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالوباء، مشيرة إلى "امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد".

وأشارت إلى تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.

وناشدت وزارة الصحة المصرية، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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