المصدر: البيان

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VeinViewer هي تقنية متنامية تساعد مقدمي الرعاية على رؤية أوردة المرضى مع تجنب المضاعفات.

نموذج VeinViewer الصغير عبارة عن منارة للوريد المحمولة باليد، وذلك باستخدام إضاءة عالية الدقة وتكنولوجيا المجال الرقمي الكامل.

يمتص الدم ضوء الأشعة تحت الحمراء المسقطة، وينعكس بواسطة الأنسجة المحيطة. يتم التقاط المعلومات ومعالجتها وعرضها رقميًا في الوقت الفعلي مباشرة على سطح الجلد، مما يوفر صورة لنمط دم المريض.

تتيح هذه التقنية لمقدمي الخدمات رؤية أنماط الدم حتى عمق 15 ملم والأوردة ذات الصلة سريريًا حتى 10 ملم، مما يمكن الأطباء رؤية الأوردة الطرفية والتشعبات والصمامات وتقييم تنظيف الأوردة في الوقت الفعلي.

VeinViewer.. تقنية لرؤية أوردة المرضى بدون مضاعفات (فيديو)https://t.co/PQAcU7Bhcs pic.twitter.com/hgCtvcAERi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 1, 2022

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