الأوكسجين فاعل في علاج الحروق والجروح

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، أن علماء الجامعة اكتشفوا طريقة جديدة لعلاج الحروق والإصابات. ويشير المكتب، إلى أن العلماء يعملون على إنشاء مولد أوكسجيني منفرد (Singlet oxygen)، بفضله ستزداد فعالية علاج الحروق والجروح، حسب «روسيا اليوم». وتجدر الإشارة، إلى أن تركيب الأوكسجين المنفرد يشبه تركيب الأوكسجين العادي، ولكن له تأثير مختلف، حيث تحفز جرعات صغيرة منه إنتاج مضادات الأكسدة في الجسم. لذلك يقترح العلماء استخدامه في علاج الحروق والجروح.

ويقول أندريه مارتوسيفيتش، مدير مختبر الطب الحيوي بالجامعة: «تمكنا لأول مرة في العالم من إثبات فعالية الأوكسجين المنفرد الذي ينتجه المولد، وتأثيره الإيجابي في مختلف الأمراض والإصابات. فقد اكتشفنا بعد استخدامه في علاج الحروق، أنه يساعد على التعافي حتى من الحروق الشديدة بسرعة». ويشير بيان المكتب، إلى أن مميزات هذا المولد، صغر حجمه، لذلك يمكن استخدامه بفعالية في محطات الإسعاف. ويخضع هذا الجهاز حالياً إلى اختبارات تقنية وطبية حيوية.

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