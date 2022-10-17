جهاز جديد للكشف عن البكتيريا والفيروسات

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر علماء معهد هندسة الراديو والإلكترونات فرع ساراتوف الروسية، جهازاً مزوداً ببرنامج لكشف وتقييم قدرات خلايا البكتيريا في الوسط المحيط، وفق وكالة «تاس». ويمكن لهذا الجهاز كذلك أن يقيّم مقدار حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية، وكذلك اكتشاف مضادات الحيوية في السوائل.

ويقول بوريس زايتسيف، الدكتور في العلوم الفيزيائية، وهو مدير مختبر في المعهد، «أظهرت نتائج دراستنا، إمكانية اكتشاف خلايا البكتيريا التي هي ذات عتبة حساسية أقل من 103 خلايا في المليلتر، وخلايا الفيروسات التي هي أقل من 104 فيروسات في المليلتر الواحد».

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