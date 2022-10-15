الكشف عن أول تقنية في العالم لقياس درجة الحرارة داخل الفم عن بُعد في اليابان

المصدر: البيان

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طورت شركة WDS في طوكيو جهازًا يتعرف على الفم عن طريق إعدادات التعرف على الوجوه، ويحسب ويعرض متوسط ​​درجة الحرارة داخل الفم.

تقيس موازين الحرارة التقليدية درجة حرارة سطح الجسم، لذا تكمن المشكلة في أنها تتأثر بدرجة الحرارة الخارجية، بحسب "برايم اونلاين" الياباني.

يقول رئيس الشركة هيرويوكي يامادا "إذا كنت تريد قياس درجة الحرارة بدقة، فإن داخل فمك يحدث فرقًا كبيرًا (من حيث الدقة) عن جبهتك".

في المستقبل، نود أن نقدمه إلى الأماكن التي تتطلب قياسًا دقيقًا لدرجة الحرارة، مثل المواقع الطبية والمدارس ودور رعاية المسنين.

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