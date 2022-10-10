مستشفى مركز كليمنصو الطبي يستضيف البروفسور مهران حبيبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ظلّ الحياة المتسارعة التي نخوضها اليوم، قد تغفل بعض النساء عن الاهتمام بصحتهن، ويأتي شهر أكتوبر بحملات التوعية بسرطان الثدي ليذكر كل امرأة بأهمية الفحص المبكر وضرورة إجراء الفحوص الدوريّة التي تزيح ثقل القلق من الآتي.

وكما جرت العادة، تحتل مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي مراتب الصدارة عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية المجتمعية والرعاية الطبية الموثوقة، وذلك من خلال عروضها الترويجية ومبادراتها المبتكرة لمحاربة خطر المرض قبل تفاقمه. وتشتهر المستشفى بتقنياتها العلاجيّة المتطورة وبطاقمها الطبي الذي يتميز بخبراته الطويلة.

وتعزيزاً لاتفاقية التعاون بين مستشفى مركز كليمنصو الطبي وجونز هوبكنز مديسين، ستتم استضافة البروفسور مهران حبيبي من جونز هوبكنز مديسين مجدداً خلال شهر أكتوبر حيث سيتاح للمرضى فرصة الاستفادة من خبراته ومهاراته والحصول على استشارة طبيّة دقيقة، ومن الجدير بالذكر بأن البروفسور مهران يشغل منصب المدير الطبي لمركز جونز هوبكنز لسرطان الثدي، ويتمتع بخبرة طويلة في علاج حالات سرطان الثدي المعقدة مثل سرطان الثدي عند الذكور، وسرطان الثدي عند المرضى الحوامل واليافعين.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز