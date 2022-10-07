التلوث يطال الأجنة

المصدر: (دبي - البيان)

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خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن الأجنة في بطون أمهاتهم يعانون من التلوث، حتى قبل أن يبصروا النور. واكتشف الباحثون في الدراسة وجود جسيمات ملوثة في رئات عدد من الأجنة التي لم تكتمل بعد، بحسب ما أوردت مجلة «ذا لانسيت» الطبية.

ووجد هؤلاء الجسيمات الملوثة في أعضاء أخرى مهمة في الأجنة، حسب «سكاي نيوز».

وقال العلماء إن العناصر الملوثة التي تصدر عن عوادم السيارات تدخل عبر دماء الأم إلى المشيمة ثم تصل أعضاء الجنين خلال أول 12 أسبوعاً. ويعتقدون أن الحوامل اللاتي يعشن في أكثر المناطق تلوثاً يواجهن خطراً أكبر لولادة أطفال ميتين وقد يضعن مواليد يواجهون مشكلات صحية.

ودرس الباحثون، وهم من بريطانيا وبلجيكا، الجسميات النانوية للهواء الملوث، لتحديد ما إذا كانت قادرة على الوصول إلى الأجنة. وقال الأكاديمي في جامعة أبردين البريطانية تيم ناوروت: «نعلم أن التعرض للهواء الملوث خلال الحمل والرضاعة مرتبط بالوفاة عند الولادة، والولادة المبكرة، ونقص أوزان المواليد واضطراب نمو أدمغتهم».

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