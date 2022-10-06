"سونى" اليابانية تطور جهازاً لقياس حاسة الشم يمكنه الكشف عن الزهايمر.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طورت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة "سوني" جهازًا لقياس حاسة الشم لدى الناس. تأمل الشركة أن يتم استخدامه في نهاية المطاف في المستشفيات لأن قياس حاسة الشم يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن ”الزهايمر“ أو الخرف.

يميل الناس إلى إظهار انخفاض في حاسة الشم لديهم قبل الإصابة بالخرف أو مرض باركنسون، وفقًا لسوني. قالت الشركة إن اختبار حاسة الشم الدقيق يمكن أن يوفر الكشف المبكر عن التدهور في الوظائف العصبية.

تقول سوني إن الجهاز يمكن أن ينتج 40 رائحة مختلفة وتنبعث منها رائحة على الفور عندما يختار المشغل واحدة من تطبيق خاص، بحسب موقه "sony.co.jp".

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز الجديد محكم الإغلاق ومجهز بوظائف إزالة الروائح الكريهة، لذلك لا يلزم وجود غرفة خاصة لقياس حاسة الشم، وقد تم اختصار وقت القياس من أكثر من 30 دقيقة إلى حوالي 10 دقائق.

وتزداد الحاجة إلى قياس حاسة الشم أثناء جائحة كورونا، حيث كانت هناك حالات يعاني فيها الأشخاص من مشاكل في حاسة الشم بعد الإصابة بالفيروس.

الجهاز الجديد، الذي كشفت عنه الوحدة الأساسية لمجموعة ”سوني“ أمس الأربعاء سيطرح للبيع في الربيع المقبل، في البداية لأغراض بحثية وليس كمعدات طبية.

يقدر السعر بنحو 2.3 مليون ين (15900 دولار).

قال أوسامو هاجيموتو، نائب رئيس تطوير الأعمال والتكنولوجيا الجديدة في سوني: ”نأمل أن تساعد التكنولوجيا الجديدة في تعزيز حياة الناس الصحية“.

"سونى" اليابانية تطور جهازاً لقياس حاسة الشم يمكنه الكشف عن الزهايمر.. فيديوhttps://t.co/Ib58LiZdID#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/oLhEnv9BMT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2022

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز