تبسيط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان

المصدر: (باريس ـ أ ف ب)

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فتحت دراسة فرنسية الطريق أمام بروتوكول يجعل العلاج الكيميائي لمرضى السرطان أكثر بساطة باعتماد الحقن تحت الجلد بدلاً من الحقن الوريدي المتّبع راهناً، في حال ثبتت فاعلية هذه الطريقة لدى البشر بعد اختبارها على الحيوانات.

وغالباً ما يقوم علاج السرطان على إعطاء العلاج الكيميائي من طريق الوريد، ما يولد الكثير من التبعات الصحية ويستلزم مكوث المريض في المستشفى.

إلا أن دراسة أجريت في فرنسا على الحيوانات ونشرتها مجلة «أمريكان كيميكل سوسايتي» أعطت الأمل بجعل الإجراء مبسّطاً أكثر. ومن الاحتمالات التي تلحظها لتيسير العلاج اعتماد حقن العلاج الكيميائي تحت الجلد. وتوصّل العلماء إلى نهج جديد يهدف إلى إرفاق المكوّن النشط «باكليتاكسيل» المستخدم على نطاق واسع في العلاج الكيميائي بمُبلمر يتسم بتَواؤمه القوي مع الماء، وأتاح ذلك التوصل إلى دواء مضاد للسرطان قابل للذوبان، وبالتالي يمكن أن يمر بسرعة من النسيج تحت الجلد إلى مجرى الدم من دون التسبب بسمّية في الموقع الذي يُحقن فيه.

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