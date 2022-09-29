عقار ياباني يبطىء وتيرة مرض الزهايمر

المصدر: البيان

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قالت شركة إيساي اليابانية لصناعة الأدوية أمس الأربعاء إن عقارها الخاص بمرض الزهايمر، الذي تقوم بتطويره بالشراكة مع شركة بيوجين الأمريكية، أثبت فعاليته في إبطاء تفاقم الأعراض في تجربة إكلينيكية.

وتهدف إيساي إلى الحصول على موافقة الحكومة على عقار ليكانيماب في العام 2023، بحسب موقع "fnn.jp" الياباني .

وتباطأت سرعة انهيار الذاكرة لدى المتطوعين الخاضعين للاختبارات بمعدل 27٪ على مدى 18 شهرا، وذلك مقارنة بأشخاص تمّ حقنهم بدواء وهمي، بحسب ما صرحت الشركة اليابانية.

وأجريت التجربة على حوالي 1800 مريض ظهرت عليهم أعراض مبكرة في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا والصين.

يأتي هذا الإعلان بعد أن رفضت لجنة في وزارة الصحة اليابانية الموافقة على عقار أدوكانوماب، وهو عقار آخر لمرض الزهايمر تم تطويره بالاشتراك بين إيساي وبيوجين، في ديسمبر من العام الماضي.

وقد أظهرت التجارب تراجع معدل تراكم بروتينات أميلويد السامة في الدماغ والذي يدمر الخلايا العصبية، وفقًا لشركة إيساي.

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