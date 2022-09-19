وفاة 6 أشخاص بحمى الوادي المتصدع في موريتانيا

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الاثنين، وفاة ستة أشخاص جراء إصابتهم بحمى الوادي المتصدع.

وبهذه الوفيات ترتفع الوفيات بموريتانيا جراء هذا الوباء إلى عشرة أشخاص.

وأوضحت الوزارة في نشرة لها أن مصالحها أجرت اثنين وسبعين فحصا لتشخيص إصابات بالحمى النزيفية، وأنه تأكد إصابة أحد عشر شخصا منهم عشر إصابات بحمى الوادي المتصدع وإصابة واحدة بحمى القرم الكونغولية.

وتعاني خمس محافظات موريتانية من تفشي وباء حمى الوادي المتصدع.

وأعلنت الوزارة أنها قررت إجراءات وقائية للتصدي للوباء منها إجراء فحوص للتشخيص على الحيوانات وحث السكان على طهي اللحوم الحمراء جيدا قبل تناولها والابتعاد عن ملامسة الحيوانات المشتبه بإصابتها.

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