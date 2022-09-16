تفشي زكام حاد في كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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أصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تنبيها من تفشي الانفلونزا (الزكام الحاد).

وصرحت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها أنها أصدرت تنبيها من تفشي الانلفونزا لتجاوز عدد المصابين بها خلال الفترة من 4-10 من الشهر، معدلها السابق 4.9 أشخاص من كل ألف شخص حيث بلغ المعدل الحالي 5.1 أشخاص.

ويعد إصدار التنبيه من الأنفلونزا الأول من نوعه منذ 3 سنوات ما قبل تفشي كوفيد-19 عام 2019م.

وجاء تفشي الأنفلونزا أيضا مبكرا مقارنة بالسنوات الماضية عندما ظهرت فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

سبق أن أصدرت السلطات الصحية تنبيهات من الانفلونزا في 8 ديسمبر العام 2016 والأول من ديسمبر العام 2017 و16 من نوفمبر العام 2018م و15 من نوفمبر العام 2019م.

وشرحت الوكالة إنها تعزز الإجراءات الوقائية من تفشي الانفلونزا في هذا العام باعتبار إمكانية تفشي الانفلونزا مع كوفيد-19 في آن واحد، خلافا عن السنتين الماضيتين اللتين لم تنتشر الأنفلونزا فيهما على خلفية تفشي كوفيد-19.

وطلبت الوكالة من رياض الأطفال والمدارس ومراكز رعاية المسنين تعزيز إجراءات الوقاية من الأنفلونزا.

كما دعت للمشاركة الإيجابية في تلقي التطعيم حسب جدول الأعمال المخصص بحسب الأعمار، وعلى وجه الخصوص الأطفال والحوامل.

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