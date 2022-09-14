علاج ثوري ياباني لأمراض القلب المستعصية

المصدر: البيان

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أجرى فريق من جامعتين يابانيتين تجربة سريرية باستخدام نوع خاص من الخلايا الجذعية لإيجاد علاجات جديدة لأمراض القلب المستعصية، فقد زرع الفريق ألواحا من خلايا عضلة القلب في مريض يعاني من خلل مستعص في القلب.

وصنعت هذه الألواح من الخلايا الجذعية المستحثة iPS المنتجة بإعادة برمجة خلايا الجسم البشري والقادرة على النمو إلى أنواع متعددة من الأنسجة.وأجريت العملية الجراحية في جامعة جونتيندو الشهر الماضي، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

ويقول أعضاء الفريق إن المريض في الستينات من العمر أحرز تقدما مُرْضيا نحو التعافي، ويتوقع أن يغادر المستشفى قريبا.

وكانت جامعة أوساكا قد طورت الألواح وأجرت بها تجارب سريرية على ثلاثة مرضى، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها تجربة في مكان آخر.

ويخطط الفريق لإجراء عمليات زرع الألواح في مستشفيات أخرى للتحقق من سلامتها وفعاليتها في العلاج.

ويقول أعضاء الفريق إن هذا العلاج، بمجرد اعتماده، سيكون فعالا في علاج من يعانون من أمراض عسيرة وأملهم الوحيد للبقاء هو نقل القلب.

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