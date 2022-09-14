دماؤنا قبل وبعد "الأكسجة"

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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تكشف هذه الصورة عن الاختلاف في لون دمنا (قبل وبعد) الاختلاط بالأكسجين، أو ما يسمى بـ "الأكسجة".

تحتوي الحقنتان الموجودتان على اليسار على دم مأخوذ مباشرة من الوريد، وهي الحالة التي يصعد فيها الدم من الأعضاء الى القلب.

وتحتوي المحاقن الثلاثة الأخرى الموجودة على اليمين على دم مستخرج من مصدر شرياني، وفيه ينتقل الدم من القلب إلى الأعضاء.

لماذا؟.. لأن الدم الشرياني هو دم مؤكسج في الدورة الدموية، في حين أن الدم الوريدي غير مؤكسج، وهو غني بثاني أكسيد الكربون.

يذكر أن الطول الإجمالي للأوعية الدموية يبلغ 100000 كيلومتر، بحسب "futura.sciences".

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