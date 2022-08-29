قلة النوم تتسبب في سمنة المراهقين

المصدر: (دبي - البيان)

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توصلت دراسة إلى أن المراهقين الذين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 70 % للإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، كما أن الحصول على ما بين سبع إلى ثماني ساعات نوم، زاد أيضاً من خطر تراكم الوزن بنسبة تصل إلى 29 % مقارنة بأولئك الذين حصلوا على ثماني ساعات كاملة، وفق «ديلي ميل». وقال باحثون إسبان أجروا الدراسة، إنها أظهرت لماذا يجب على المراهقين النوم ثماني ساعات كحد أدنى. ويمكن أن تتسبب قلة النوم في إنتاج الجسم لهرمون الجوع غريلين، فيأكلون أكثر، ما يعرضهم للإصابة بالسمنة.

وقامت الدراسة التي أجريت على أكثر من 1200 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، بقياس نومهم على مدى أسبوع وقارنته بمؤشر كتلة الجسم.

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