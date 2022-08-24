أعراض لسرطان البنكرياس تظهر قبل النوم

المصدر: البيان

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يعد سرطان البنكرياس أحد ستة أنواع من السرطان هي الأكثر انتشاراً في العالم. ولا تكون أعراضه واضحة في البداية وغير مثيرة للاهتمام، أو قد لا تظهر نهائياً.

وكشف أطباء بريطانيون عن أعراضه التي تظهر عادة في فترة الراحة والاسترخاء وقبل النوم، حسب موقع "إكسبريس". وأوضحوا أن الألم في الجزء العلوي من البطن والظهر قبل النوم قد يكون نذيراً له.

ويعتبر اليرقان (مصطلح يستخدم لوصف اللون الأصفر للجلد وبياض العينين والسوائل التي في الجسم) أكثر أعراض سرطان البنكرياس شيوعاً، لأن الورم يتضخم ويضغط على قنوات الصفراء. ولكن هناك عارض آخر يظهر فقط في فترة الاسترخاء أو قبل النوم. والمقصود هو الشعور بالألم في أعلى البطن يصاحبه ألم دوري في الظهر. وهذا يمكن أن يظهر عند تناول الطعام أو الانحناء إلى الأمام، حسب "روسيا اليوم".

ويقول الأطباء: "يمكن أن يرافق سرطان البنكرياس، ألم في المنطقة الشراسفية (الجزء العلوي من البطن) وينتقل أحياناً إلى أسفل الظهر، وفقاً لوضعية الجسم. وينصح الأطباء عند الشعور بمثل هذا الألم بضرورة مراجعة الطبيب، للتأكد من أنه ليس بسبب ورم خبيث، وعلى ضوء ذلك وصف العلاج اللازم".

وتنسب إلى أعراض سرطان البنكرياس: تغيرات في البراز؛ انتفاخ البطن؛ البول الداكن؛ فقدان الشهية أو الوزن؛ التعب؛ ارتفاع درجة الحرارة؛ حمى أو قشعريرة.

وينسب الأطباء إلى مجموعة الخطر: المدخنون؛ ومن يعانون من الوزن الزائد؛ ومدمنو الكحول؛ ومن تجاوزوا 75 عاماً؛ وإن من يعاني من التهاب البنكرياس المزمن؛ هو المفرط في تناول اللحوم الحمراء والمعالجة.

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