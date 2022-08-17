مدير الصحة العالمية: " العالم تعب من كورونا.. "

المصدر: وام

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قال الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن عدد وفيات كورونا زاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 34 % معتبرا أنه " من غير المقبول أن يسجل العالم حوالى 15 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس فى الأسبوع الماضى فقط برغم ..الاجراءات الاحترازية المطلوبة لوقف التفشى .

وقال غبريسيوس فى مؤتمر صحفى مساء اليوم " العالم تعب من كورونا ولكن كورونا لم يتعب بعد ومستمر" .

وعزا السبب الرئيسى المهيمن خلال الشهر الماضى عالميا إلى متحور سلالة أوميكرون "التي مازال من الصعب حتى الان فهم كيف يتغير الفيروس ".وحذر من أنه مع اقتراب دخول الشتاء فى نصف الكرة الشمالي.. فهناك مخاطر من تفش كثيف للفيروس .

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