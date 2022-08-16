"المكوّرات السحائية" تتربّص بالأستراليين

المصدر: البيان

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أُصيب طفل أسترالي جديد بالمكورات السحائية، ليصبح ثالث حالة مرتبطة بمهرجان موسيقى الروعة في غراس، مما أدى إلى تنبيه جديد للصحة العامة.

وذُكر في تنبيه صحي للولاية، الذي صدر أول الأمس أن الطفل من ولاية نيو ساوث ويلز الساحل الشمالي.

يذكر انه في وقت سابق من هذا الشهر، ثبتت إصابة شخصين بالمرض في North Byron Parklands في الفترة من 21 إلى 24 يوليو، حيث كانت إحدى الحالات لرجل في الأربعينيات من عمره مات متأثراً بالمرض.

وطلب من الأشخاص الذين حضروا مهرجان الموسيقى مراقبة الأعراض والتصرف فور ظهورها.

كما أن هناك تحذيرات صارمة حول انتشار المرض واستمرار الإصابة به مع عدم ظهور أعراض ونقله إلى الآخرين.

ففي بعض الحالات يحمل المريض المرض دون ظهور عليهم أعراض، لكنه ينقلها للآخرين.

وحتى الآن هذا العام، أُبلغ عن 17 حالة إصابة بالمكورات السحائية في نيو ساوث ويلز.

جدير بالذكر أن معظم الأستراليين قد أخذوا لقاح ضد المكورات السحائية وهم أطفال.

في يوليو، حُددت العديد من حالات الإصابة بالمكورات السحائية في جنوب أستراليا.

ويمكن أن تشمل أعراض مرض المكورات السحائية:

ظهور حمى مفاجئ، صداع الرأس، تصلب الرقبة، ألم المفاصل، طفح جلدي من البقع أو الكدمات ذات اللون الأحمر الأرجواني، الانزعاج من الأضواء الساطعة، استفراغ وغثيان.

وقد يعاني الأطفال الصغار من أعراض أقل تحديداً، وقد تشمل:

التهيج، صعوبة الاستيقاظ، بكاء عالي النبرة، رفض الأكل.

وتقول NSW Health أنه ليس من الضروري تواجد كل الأعراض في وقت واحد لتأكيد المرض.

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