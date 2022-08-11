طبيب يحدد طريقة بسيطة لتجنب زيادة الوزن

المصدر: البيان

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كشف طبيب روسي طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن عن طريق شرب كمية محددة من السوائل يومياً مع الالتزام بنظام الشرب لكبح الرغبة بتناول شيء ما وبالتالي زيادة الوزن.

وأعلن الدكتور إيفان أليمينكو أخصائي علاج اضطرابات الأكل، أن الوزن الزائد يتراكم بسبب "الشهية تحت القشرية"، محدداً طريقة لتجنب ذلك.

وأشار الخبير إلى أن أحد أسباب اضطراب السلوك الغذائي، هو انخفاض الشعور بالعطش، الذي يظهر عادة لدى الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، حيث بدلا من الشعور بالعطش يشعرون بالجوع.

وأضاف "قد لا يشعر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومن اضطرابات الأكل بالعطش. فبدلاً من الرغبة في شرب الماء، يمكن أن تظهر عندهم رغبة في تناول شيء ما. وعندما يبدأ الشخص في إخماد الجوع بدلاً من إخماد العطش، فإن وزنه سيزداد أكثر. ولكي لا يزداد الوزن بسبب هذا الاضطراب، يجب شرب كمية محددة من السوائل يوميا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح انه من المهم الالتزام بنظام الشرب من أجل تخفيض تأثير ما يسمى بالشهية تحت القشرية، التي تظهر بدلا من العطش. وأفضل شيء هو شرب 30 ملليغراما لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لكبح الرغبة بتناول شيء ما وبالتالي زيادة الوزن".

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