مصر.. ابتكار جهاز جديد لقياس السكر دون ألم

المصدر: البيان

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نجح طلاب مصريون في ابتكار جهاز لقياس السكر دون ألم.

وكشفت مها شطا، خريجة هندسة قسم الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة الأمريكية، تفاصيل حصدها مع 5 طلاب المركز الأول عالميا في مسابقة جونز هوبكنز للرعاية الصحية، قائلة إن المشروع الذي قدموه يقيس السكر دون ألم أو إبر وفق المصري اليوم.

وأضافت «شطا»، خلال لقاء عبر برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن جونز هوبكنز من أشهر الجامعات المعروفة في المجال الطبية خاصة الهندسة الطبية، ونظمت مسابقة عن الرعاية الصحية منها فرع يخص الأجهزة الإلكترونية الطبية.

ولفتت إلى أن فريقهم استطاع عمل نموذج لجهاز قياس السكر دون ألم، ووصلوا لأرقام جيدة، والدقة كانت كافية للفوز بالمسابقة، خاصة أن الفكرة كانت جديدة وتسهل حياة المرضى.

وعن طريقة قياس السكر دون استخدام إبر، قالت إن هناك أبحاثا تشير إلى أن هناك علاقة بين الأشعة تحت الحمراء والسكر بالدم بواسطة معادلات رياضية معينة يتم من خلالها قياس السكر، والجهاز يظهر نتيجة تحدد على أساسها قيمة السكر بالدم.

ولفتت إلى أن تكلفة الجهاز لن تكون مرتفعة وفي متناول الجميع، والغرض من المشروع هو الانتشار في الأسواق، وهذه خطوة جاري الإعداد حاليا، موضحة أنهم ينوون طرحه محليا بعد التأكد من دقة الجهاز.

وأوضحت أن العمل على المشروع بدأ في 2021، وهناك أجهزة أخرى مشابهة لمشروعهم تحاول النزول للسوق، متابعة: «على حد علمنا وعلى حد البحث اللي اشتغلنا عليه مفيش جهاز في السوق دلوقتي بيقيس السكر من غير دم».

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