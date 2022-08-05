عدسات اصطناعية روسية لا مثيل لها في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الدكتور قسطنطين تيليغين، رئيس قسم طب العيون في مستشفى رقم 40 بمدينة بطرسبورغ، عن ابتكار عدسات اصطناعية لا نظير لها في العالم.

وأشار الدكتور تيليغين؛ مبتكر هذه العدسات، في حديث لوكالة أنباء تاس الروسية، إلى أن هذه العدسات تزرع حاليا بنجاح في عيون المرضى.

وقال: "لقد حصلنا على عدسة لا نظير لها في العالم من حيث تعدد استخداماتها. أي يمكن زرعها في الحالات الطبيعية كأية عدسة. ولكن في الحالات المعقدة يمكن زرعها باستخدام معدات الخياطة".

ويضيف موضحا، يمكن في الحالات الاعتيادية زراعة أية عدسة. ولكن هناك حالات معقدة مثل تمزق الأربطة وإصابة، وخلع جزئي ومضاعفات أثناء العملية. هذه الحالات تتطلب استخدام معدات الخياطة لتثبيت العدسة، ومن أجل ذلك، يجب أن يكون هناك مكان للخيط فيها. وهذا ما ابتكره خبراء مستشفى 40 في بطرسبورغ.

ويشير، إلى أنه في 23 مايو 2022 حصل الخبراء على براءة اختراع رسمية، وتستخدم هذه العدسات بنجاح في علاج المرضى الذين يعانون من اعتام عدسة العين المرتبط بالعمر.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز