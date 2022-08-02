دكتور جزائري نائباً لمدير مركز للسرطان في نيويورك

المصدر: البيان

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عين البروفيسور الجزائري طه مرغوب في منصب نائب مدير مركز ساندرا و إدوارد ماير للسرطان في نيويورك.

وهنأت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر، البروفيسور طه مرغوب، في بيان على صفحتها بفايسبوك، قالت فيه: “تهنئ سفارة الولايات المتحدة في الجزائر البروفيسور الجزائري طه مرغوب. على توليه منصب نائب مدير مركز ساندرا و إدوارد ماير للسرطان في نيويورك”.

وأضافت السفارة، أن الدكتور طه مرغوب هو أستاذ أبحاث المناعة في كلية الطب وايل كورنيل. كما أنه الرئيس السابق للمؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

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