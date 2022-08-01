لماذا يعجز الطب على علاج جميع أنواع السرطان؟

المصدر: البيان

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السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تتميز خلاياها بالتوغل والانتشار (وهو النمو والانقسام الخلوي غير المحدود) هذه الخلايا المنقسمة لها القدرة على غزو الأنسجة المجاورة وتدميرها، أو الانتقال إلى أنسجة بعيدة في عملية يُطلق عليها الانبثاث. وهذه القدرات هي صفات الورم الخبيث على عكس الورم الحميد، الذي يتميز بنمو محدد وعدم القدرة على الغزو أوالقدرة على الانتقال. مع ذلك يمكن أن يتطور الورم الحميد إلى سرطان خبيث في بعض الأحيان، والسرطان هو ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم.

وكشف كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية ورئيس المركز الوطني الروسي للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن عجز الطب حاليا على علاج جميع أنواع السرطان.

وخلال مؤتمر صحفي قال الطبيب: " الخلايا السرطانية يمكنها التكيف مع العلاج والتوقف عن الاستجابة للعلاج، وهو أحد الألغاز الرئيسية في علم الأورام.. انظروا كيف تقدمنا في أساليب الطب والعلاج، لكننا لانستطيع علاج جميع أنواع السرطان لأن المرض يتحور، لهذا يعتبر السرطان مرضا ذكيا" وفق روسيا اليوم.

وأضاف " هناك حالات يتم فيها علاج المريض بأكثر الأدوية تعقيدًا، ولكن بعد ذلك يتوقف الدواء بالتأثير على الورم .. بالإضافة لذلك هناك حالات اضطر فيها الأطباء بالعودة إلى الخيار الأولي في العلاج الكيميائي بعد أن فقدت الخيارات اللاحقة قدرتها في التأثير على الورم".

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى ForLife للأورام والعلاج الإشعاعي سيعقد في موسكو في الفترة ما بين 19 و23 سبتمبر المقبل، وسيحضره خبراء بارزون في طب علاج الأورام من روسيا ومن مختلف دول العالم.

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