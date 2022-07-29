فقدان كروموسوم «واي» يعرض الرجال لخطر قصور القلب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أكدت دراسة حديثة أن فقدان كروموسوم «واي»، وهو جزء من الحمض النووي الخاص بالذكور، يزيد من خطر تعرض الرجال لمشكلات قلبية محتملة تهدد حياتهم مع تقدمهم في السن.

ومن المعروف أن للبشر اثنين من الكروموسومات «أكس» و«واي». وعادة ما يكون للذكور كروموسوم واحد من كل منهما، بينما تمتلك النساء اثنين من كروموسوم «أكس».

وفي دراستهم الأخيرة، أظهر العلماء في جامعة فيرجينا بالولايات المتحدة وجامعة أوبسالا بالسويد أن فقدان الكروموسوم «واي» يمكن أن يضر في قلب الرجال، وفيما تفقد النساء أيضاً من كروموسومات «إكس» لم يجر ربط ذلك بقصر العمر والمرض.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية«، كان العلماء قد ربطوا منذ عقود بين فقدان كروموسوم»واي«ومجموعة من الحالات الصحية كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر، فضلاً عن الوفاة مبكراً، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان مثل التجاعيد والشيب مجرد علامة على الشيخوخة.

وبعد النظر في البيانات الطبية والجينية لأكثر من 223000 في»البنك الحيوي«البريطاني، وجدوا أن الرجال الذين فقدوا كروموسومات»واي«في أكثر من 40% من خلايا الدم البيضاء كانوا 31% أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب، بما في ذلك قصور القلب على مدى السنوات الـ12 التالية مقارنة بأولئك الذين لم يعانوا من خسارة»واي«.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج مجتمعة تشير إلى أن فقدان كروموسومات»واي«يساهم في تليف عضلة القلب والضعف القلبي والوفيات عند الرجال.

الآن، هذا الاكتشاف الذي تم تفصيله في مجلة»ساينس«يمهد الطريق لاختبار بسيط يحدد الرجال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض مثل قصور القلب.

قال البروفسور كينيث والش الذي قاد الدراسة لصحيفة»غوود هيلث«:»مع تقدمنا في العمر، فإن من الأشياء التي تحدث هو أننا نشعر بالتليف في الأنسجة والأعضاء المختلفة بما في ذلك القلب والكلى والرئتين. ويتم تسريع هذه العملية بمقدار فقدان كروموسوم واي«.

لكن عالم الوارثة في جامعة كامبريدج، البروفسور جون بيري، حض الرجال على عدم القلق قائلاً:»إنه عامل خطر متواضع جداً للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالعوامل الأخرى مثل ضغط الدم والوزن والكوليسترول الضار«، مضيفاً: «الشيء الوحيد الذي يوجد دليل طفيف عليه، هو أنه إذا كنت تدخن وتوقفت عن التدخين، فيمكن أن تنخفض معدلات فقدان»واي" قليلاً».

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