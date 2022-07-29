هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول اللحوم

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حذرت خبيرة تغذية روسية الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي وارتفاع الكوليسترول من تناول اللحوم.

وبحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، أشارت الدكتورة إيرينا بيساريفا إلى أنه على الأشخاص، الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي ومن مشكلات معوية، الامتناع عن تناول اللحوم أو على الأقل التقليل منها كثيرا.

وأضافت بالقول: "لا ننصح من يعاني من أمراض التمثيل الغذائي بتناول اللحوم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين. فإذا كانت الكلى لا تعمل بصورة طبيعية، وغير قادرة على إفراز حامض البوليك، فإن هذا سيؤثر سلبا في الحالة الصحية للجسم. لذلك عليهم توخي الحذر والاهتمام بنظامهم الغذائي".

وأشارت إلى أن بعض أنواع اللحوم تشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في دمهم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت: "لا ننصح هؤلاء الأشخاص بتناول اللحوم الدهنية، بل عليهم تناول لحم الديك الرومي والدجاج ولحم البقر الخالي من الدهون فقط".

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